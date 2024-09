Tennis, Berrettini parte bene a Tokyo: battuto van de Zandschulp

Matteo Berrettini parte bene a Tokyo, in uno degli Atp 500 più antichi e prestigiosi del calendario. Nel primo turno il romano ha battuto l’olandese Botic van de Zandschulp in due set (6-3 6-4 il punteggio), in una partita durata un’ora e mezza circa e più complicata di quanto dica il punteggio. Berrettini, al quarto match vinto consecutivamente (l’ultimo era stato in Davis proprio contro lo stesso van de Zandschulp), è stato bravo a non complicarsi la vita, dando dimostrazione, ancora una volta, non solo di una ritrovata forma fisica, ma anche di una concentrazione che da tempo non si vedeva nell’ex top ten azzurro.