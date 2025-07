Tennis, Berrettini si allena con Sinner: “Il migliore”

Roma, 31 lug. (askanews) – “Passo dopo passo insieme al migliore”. Matteo Berrettini e Jannik Sinner insieme sui campi di allenamento di Montecarlo. Un selfie su Instagram ritrae il numero uno al mondo insieme all’ex top 10, grandi protagonisti della vittoria dell’ultima coppa Davis a Malaga. Matteo Berrettini ritrova serenità nell’amicizia con Sinner dopo i quattro forfait consecutivi nei tornei post Wimbledon, dove il romano è stato eliminato al primo turno. Berrettini, dopo il disastro dello slam londinese, aveva annunciato di doversi fermare per capire cosa fare in futuro, con un presente incerto dai tanti, troppi infortuni. E chi meglio del suo grande amico Sinner (“il migliore”, come cita il post), per aiutarlo magari ad uscire da questo momento difficile. Per farlo uscire forse dal tunnel.