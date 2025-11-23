Tennis, Berrettini: “Sono felicissimo, ora forza Flavio”

Roma, 23 nov. (askanews) – “Non mi abituerò mai a tutto questo affetto del pubblico. Per me è difficile parlare ora: sono super felice, però piedi per terra perché ora c’è Flavio. Siamo sul pezzo, ma intanto grazie a tutti per il supporto. Questa mattina ero un po’ teso, ma mi sono detto che dovevo pensare a punto dopo punto. Devo dire che è andata bene, ora forza Flavio. Daje”. Così Matteo Berrettini dopo la partita vinta contro Carreno Busta che ha portato l’Italia in vantaggio 1-0 sulla Spagna nella finale di Coppa Davis a Bologna