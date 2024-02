Tennis, Berrettini: vissuto momento difficile, ora pronto al rientro

Roma, 20 feb. (askanews) – “Sono stati mesi complicati, mesi in cui non sono riuscito a fare quello che amo di più, ovvero giocare e competere. Ho trascorso un momento difficile, che però per fortuna mi sento di aver superato. Mi sento bene mentalmente e fisicamente. Ho tantissimi stimoli, ho tanta voglia di giocare, di fare tornei, sto bene. Sento una bella energia nell’aria”: così Matteo Berrettini, giocatore azzurro di tennis, in una conferenza stampa in collegamento da Montecarlo, per annunciare le sue condizioni fisiche e il suo rientro in campo.

“Sto bene – ha detto -. Mi sto allenando, mi sono preso il tempo necessario per fare il massimo e per fare una bella annata. Mi sto concentrando per tornare e divertirmi e far divertire”.