Tennis: Bertolucci, ‘Berrettini sfavorito speriamo Djokovic senta pressione per Grande Slam’

Roma, 7 set. – (Adnkronos) – “Chiunque contro Djokovic parte sfavorito e lo sarà anche Berrettini mercoledì sera. Speriamo che il serbo accusi la pressione di dover realizzare il Grande Slam, occasione per lui probabilmente irripetibile”. Lo dice all’Adnkronos Paolo Bertolucci, vincitore della Coppa Davis nel 1976 ed ex numero 12 del mondo, in merito alle possibilità di Matteo Berrettini contro Novak Djokovic nei quarti di finale dello Us Open.