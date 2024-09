Tennis, Binaghi: “Fiducia nel TAS, sancirà l’innocenza di Sinner”

Roma, 28 set. (askanews) – “Abbiamo grande fiducia nell’organo (TAS) che dovra’ porre la parola fine sul caso, poiché Sinner ha dalla sua non soltanto l’evidenza dei fatti, ma anche l’assoluzione da parte di ben tre organi indipendenti”. Lo dichiara il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi, sul ricorso presentato dall’Agenzia mondiale antidoping (WADA) al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (TAS) con richiesta di squalificareSinner per un periodo da uno a due anni per essere risultato positivo in due controlli antidoping al Clostebol. “Sono sicuro che l’unico effetto dell’appello della WADA sarà positivo, perche’ sancira’ l’innocenza del ragazzo e metterà fine una volta per tutte a questa vicenda restituendoci un campione nel pieno della sua serenità”