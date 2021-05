Tennis: Binaghi, ‘grazie a Vezzali, decisione su pubblico significativa per torneo’**

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Ringrazio il sottosegretario Valentina Vezzali, anche a nome delle decine di migliaia di persone che beneficeranno della sua decisione, per il suo grande impegno e la tenacia di ammettere il pubblico, anche se in misura ridotta, dagli ottavi di finale in poi. Decisione significativa per il nostro torneo, auspicata da tutto il mondo dello sport”. Lo ha detto il presidente della Federtennis Angelo Binaghi alla presentazione degli Internazionali Bnl di tennis.