Tennis, Bolelli e Vavassori in finale a Pechino

Roma, 1 ott. (askanews) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori non si fermano più. Gli azzurri sono in finale nel torneo di doppio all’ATP 500 di Pechino grazie alla vittoria su Wesley Koolhof e Nikola Mektic: 7-6(1), 6-2 il punteggio in un’ora e 20 minuti di gioco. Un match in crescendo per il bolognese e il torinese che, dopo aver risolto al tiebreak (dominato 7-1) un primo set equilibrato, hanno cambiato marcia nel secondo parziale, chiuso con un netto 6-2 e due break di vantaggio. Un’ottima prova degli azzurri, teste di serie n. 1 del tabellone, che mercoledì giocheranno la quinta finale stagionale dopo Australian Open, Buenos Aires, Roland Garros e Halle e andranno a caccia del terzo titolo dell’anno. Di fronte ci saranno o Heliovaara/Patten, coppia n. 3 del seeding, oppure Murray/Peers.