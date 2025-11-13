Tennis, Bolelli e Vavassori sconfitti alle Atp finals

Roma, 13 nov. (askanews) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori chiudono il girone Fleming delle Atp Finals con una sconfitta, ininfluente ai fini delle classifica. Gli azzurri, già certi della qualificazione in semifinale e del primo posto nel girone, hanno ceduto ai tedeschi Krawietz/Puetz con i parziali di 7-6, 4-6, 13-11. Primo set estremamente equilibrato, con il tie-break che sorride ai tedeschi 7-5. Nel secondo Bolelli ricama a rete, Wave è potente al servizio e gli azzurri sfruttano il break nel 4° gioco, portando tutto al match tie-break. Qui è una maratona infinita: gli italiani salvano due match-point, ma al terzo devono soccombere 13-11 dopo due ore di gioco. Torneranno in campo sabato per la semifinale contro i secondi classificati del girone McEnroe.