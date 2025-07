Tennis, capolavoro Sinner: Wimbledon è sua

Roma, 13 lug. (askanews) – Jannik Sinner scrive la storia a Wimbledon, conquistando il suo primo titolo sui prati più prestigiosi del tennis e diventando il primo italiano a trionfare a Londra.

In una finale epica durata 3h6′, Sinner ha battuto il campione in carica Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, aggiungendo il quarto Slam alla sua bacheca (Australian Open 2024 e 2025, US Open 2024) e dimostrando di essere un vero fuoriclasse capace di vincere su ogni superficie. Soprattutto dimenticando il Roland Garros dove in vantaggio di due set a zero contro Alcaraz si è visto annullare tre match point per poi perdere il match. E così quando Sinner si è trovato a dover gestire la parte finale del match non ha sbagliato nulla conquistando Wimbledon al secondo match point.

Alcaraz parte lento sull’erba di Londra. Prima va sotto 4-2 perdendo il servizio al quinto game. Poi nell’ottavo game Sinner concede le prime palle break ad Alcaraz. Lo spagnolo sfrutta un errore di rovescio di Sinner per realizzare il controbreak, pareggiando i conti sul 4-4. Da quel momento, l’inerzia cambia. Alcaraz tiene il servizio con un ace, e nel decimo game, un doppio fallo di Sinner concede un set point allo spagnolo che chiude con una magia in allungo. 6-4 per Alcaraz.

Poi arriva la reazione di Sinner che subito nel primo gioco piazza un break fondamentale. Con un doppio fallo di Alcaraz e risposte aggressive, Sinner conquista tre palle break immediate e chiude con un altro errore dello spagnolo. Il set si chiude 6-4 per l’azzurro. Sinner è inarrestabile anche nel terzo parziale. Al nono game Sinner strappa il servizio ad Alcaraz, portandosi sul 5-4. L’azzurro serve poi per il set, chiudendo il parziale con un ace di seconda pazzesco e un altro ace di prima, dimostrando una concentrazione e una precisione incredibili. L’azzurro va 2-1 con un altro 6-4.

La battaglia finale è al quarto set. Il break al terzo game. Sinner poi sale anche 3-1. Nel quinto game, Alcaraz fatica ma è riesce a tenere il servizio, annullando una palla break e rimanendo aggrappato al match. Nel sesto game, anche con un pizzico di fortuna (un nastro e riga favorevoli), Sinner tiene il servizio, portandosi sul 4-2. Il capolavoro di Sinner nell’ottavo game quando l’altoatesino annulla due palle break e sale 5-3. Poi è tutta discesa fino all’ultimo game dove va avanti 40-0 e chiude al secondo match point.