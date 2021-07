Tennis Club Napoli, Sport bonus per rilanciare gli impianti sportivi

Sport bonus, gestione degli impianti, rapporti con le amministrazioni pubbliche sono tra i temi affrontati nel corso dell’iniziativa che si è svolta presso il Tennis club Napoli il cui presidente Riccardo Villari ha aperto i lavori. Temi rilanciati dall’ex olimpionico Paolo Trapanese oggi presidente della FIN che si è soffermato in particolare sul grande numero di impianti presenti in Campania e che però hanno bisogno di una gestione sicuramente differente per poter essere fruibili dai giovani. Lo sport dunque come strumento essenziale di crescita per la popolazione giovanile ma non solo in quanto fondamentale per una società più civile ma anche più in salute. L’iniziativa è stata promossa da Macs, l’associazione dei mecenati per l’arte, il cinema e lo sport presieduta da Roberto Cogliandro.

“Con i mecenati per l’arte, il cinema e lo sport la società civile torna in campo per valorizzare il nostro patrimonio. Tanti professionisti che mettono a disposizione le proprie competenze, le proprie relazioni ma soprattutto uno spirito di comunità importante”, ha commentato il fondatore dell’Associazione MACS, il Notaio Roberto Cogliandro.

Alla manifestazione sono intervenuti inoltre Achille Coppola, Lorenzo Lentini, Dario Simeoli. Nel corso dell’incontro è stato presentato il libro “Il centravanti in giacca e cravatta” di Tommaso Mandato con gli interventi di Patrizio Oliva e Giuseppe Visone.