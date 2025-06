Tennis, Cobolli avanza ai quarti ad Halle

Roma, 19 giu. (askanews) – Flavio Cobolli è ai quarti di finale dell’Atp 500 di Halle. L’azzurro ha battuto il canadese Denis Shapovalov (numero 31 del ranking Atp) con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6 in due ore e 33 minuti di gioco. Una partita molto equilibrata, in cui Cobolli ha fatto la differenza nei momenti decisivi (in particolare nel tiebreak dell’ultimo set). Cobolli, che raggiunge per la terza volta in stagione un quarto di finale a livello Atp, attende il vincente tra Zverev e Sonego (con la possibilità, dunque, di una sfida tutta italiana).