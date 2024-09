Tennis, Cobolli battuto a Pechino: Alcaraz in semifinale

Roma, 30 set. (askanews) – Niente da fare per Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev nei quarti di finale dell’Atp 500 di Pechino, con il romano che è uscito dal campo con un bel po’ di rimpianti. Non tanto per la sconfitta (6-2 6-4), ma per la quantità di occasioni sprecate. L’azzurro non ha sfruttato nemmeno una delle sette palle break avute nel primo set, ben cinque in un solo game, quello del 2-3. Medvedev in un’attesissima semifinale incontrerà Carlos Alcaraz, che si è sbarazzato di Karen Khachanov in due set (7-5 6-2), in un match dove lo spagnolo, è vero, è tornato a fare vedere quegli alti e bassi che lo hanno accompagnato per tutto l’anno, ma ha anche dimostrato di giocare un gran bel tennis in questo torneo.