Tennis, Cobolli: “E’ un momento che non dimenticherò”

Roma, 7 lug. (askanews) – “È un momento che non dimenticherò”. Così Flavio Cobolli sul Campo 2 di Wimbledon dopo aver detto di essersi meritato Centrale o Campo 1 per la sua prossima partita: affronterà il vincitore del match tra Novak Djokovic e Alex De Minaur, quindi uno di quei due campi sembra garantito. “È stata una partita incredibile – ha detto l’azzurro -. Ho cercato di giocare a modo mio, perché penso sia la chiave per battere i migliori giocatori del mondo e quelli più esperti. Ho cercato di essere aggressivo in ogni punto e penso di aver giocato molto bene”.