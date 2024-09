Tennis, Coppa Davis, Italia gia qualificata sfida l’Olanda e Sinner tifa

Ultima giornata della fase a gironi della Coppa Davis per l’Italia, che si presenta oggi in campo contro l’Olanda con in tasca già la qualificazione per le Final 8 di Malaga. In Andalusia la squadra di Filippo Volandri difenderà il titolo conquistato lo scorso anno. La vittoria di ieri del Brasile sul Belgio (2-1 grazie al successo dei singolaristi Joao Fonseca e Thiago Monteiro) ha spianato all’Italia la strada verso la finalissima di fine novembre. Oggi dunque, Matteo Berrettini e compagni, sotto lo sguardo di Jannik Sinner, che è arrivato ieri sera a Bologna per supportare la squadra, scenderanno in campo senza la pressione di dover vincere a tutti i costi, anche se non vorranno certo sfigurare di fronte al pubblico di casa, corso in massa a Bologna per tifare gli azzurri (l’Unipol Arena è sold out per l’evento). D’altro canto, gli olandesi faranno di tutto per vincere il tie di oggi e dovranno produrre una prestazione ottima, se vorranno approdare in Spagna tra le otto nazionali finaliste. Italia e Olanda si sono incontrate nei quarti di finale dello scorso anno: in quell’occasione gli azzurri si imporranno vincendo il doppio decisivo. Capitan Volandri ufficializzerà i singolaristi di oggi solo più tardi, ma, data per scontata la scelta di Berrettini per il primo match e considerando le condizioni non ancora al 100% di Matteo Arnaldi, a scendere in campo contro il numero uno orange, Tallon Griekspoor, potrebbe essere Flavio Cobolli, che avrebbe, dunque, modo di riscattarsi dopo l’amara sconfitta all’esordio in Davis di venerdì contro Zizou Bergs. Jannik Sinner ieri sera è arrivato a Bologna per stare con i suoi compagni di squadra: hanno cenato tutti insieme e il numero uno del mondo ha pernottato con loro in hotel. Questa mattina dovrebbe anche accompagnarli anche nel turno di allenamento.