Tennis Cup Napoli, Riccardo Villari, presidente del Circolo, fa autocritica: Ma adesso campi perfetti

“Le polemiche sul Tennis Cup Napoli? Facciamo autocritica su delle insufficienze che riconosciamo, ma non sulle colpe che altri ci attribuiscono. Per i campi ci siamo affidati alla Mapei, ditta leader del settore, ma non possiamo farci nulla. Come quando si va in concessionaria e si compra una Ferrari e poi questa ci lascia per strada: a chi dovrei rivolgermi allora? Purtroppo capita. Noi siamo stati capaci di fare i campi in 24 ore, abbiamo ricevuto i complimenti da Binaghi, ma avremmo rischiato di perdere il torneo. L’importante è che il torneo ora vada avanti e che gli italiani continuano a vincere”. Lo ha detto a Radio Punto Nuovo Riccardo Villari, presidente del Tennis Club di Napoli. “Polemiche gare serali e umidità? Non è un’informazione esatta – aggiunge – quando piove o c’è umidità qualsiasi campo al mondo ne soffre. I campi sono assolutamente perfetti dopo gli ultimi interventi”. “E’ chiaro, ci sono delle regole che facciamo fatica a rispettare – ammette – abbiamo restituito i biglietti a chi non ha goduto dello spettacolo per evitare tensioni. Noi napoletani siamo sempre bravi a farci del male da soli e dare la colpa a qualcuno anche del mal tempo. Non voglio fare polemiche, mi assumo le mie responsabilità, ma a fine torneo tireremmo le somme”. “Finale Berrettini-Musetti? Ce lo auguriamo, incrociamo le dita”, conclude.