Tennis, Davis, Sinner: “Bravo Matteo, doppio incredibile”

Roma, 21 nov. (askanews) – Un doppio fantastico quello formato da Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Una vittoria che vale la semifinale di Davis. “Noi ci capiamo molto bene anche fuori dal campo – dice Sinner a fine gara ai microfoni di Raisport – Oggi Matteo ha giocato un doppio incredibile, ha risposto molto bene. Sono contento che siamo riusciti a giocare un doppio così. Per me è solo un onore giocare con lui. La situazione era molto delicata. Poi abbiamo tantissime altre scelte e tenere fuori Bolelli e Vavassori dopo la stagione che hanno fatto è brutto. Con il capitano ci siamo confrontati , abbiamo provato a trovare la soluzione migliore per oggi. Ora vediamo come va sabato con l’Australia, un remake dello scorso anno ma una partita completamente differenre. Non so chi giocherà ma sicuramente daremi il 100%.