Tennis, Derby Sinner-Nardi al primo turno di Wimbledon

Roma, 27 giu. (askanews) – Sarà derby azzurro al primo turno per Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo affronterà al debutto di Wimbledon Luca Nardi e in caso di vittoria aspetta al secondo turno uno tra Tseng e Vukic. Agli ottavi, Sinner potrebbe affrontare Tommy Paul o Grigor Dimitrov, con un possibile quarto di finale contro Lorenzo Musetti (e un altro derby italiano). Il carrarino debutterà contro il numero 128 del ranking Nikoloz Basilashvili. Berrettini, che è nella parte bassa di tabellone, sfiderà al primo turno il polacco Kamil Majchrzak, con potenziale terzo turno contro Sascha Zverev. La testa di serie numero 22 Cobolli, invece, trova il qualificato Beibit Zhukayev. Sorteggio non facile per Fabio Fognini, che affronterà il campione in carica e numero 2 al mondo Carlos Alcaraz. [1] SINNER (Ita) vs NARDI (Ita) [7] MUSETTI (Ita) vs [Q] Basilashvili (Geo) [22] COBOLLI (Ita) vs [Q] Zhukayev (Kaz) [32] BERRETTINI (Ita) vs Majchrzak (Pol) ARNALDI (Ita) vs Van de Zandschulp (Ned) SONEGO (Ita) vs [Q] Faria (Por) DARDERI (Ita) vs Safiullin BELLUCCI (Ita) vs [WC] Crawford (Gbr) FOGNINI (Ita) vs [2] Alcaraz (Spa) [Q] ZEPPIERI (Ita) vs [Q] Mochizuki (Jpn)