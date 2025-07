Tennis, Djokovic: “Contento di aver influenzato Sinner”

Roma, 6 lug. (askanews) – “Ho influenzato Sinner? Sono contento. Ci sono similitudini? Sì, considerando lo stile di gioco che abbiamo entrambi. Entrambi cerchiamo di essere aggressivi e colpiamo la palla in anticipo, cerchiamo di dominare gli scambi da fondo”. Novak Djokovic ha centrato la 100esima vittoria della carriera a Wimbledon, qualificandosi per gli ottavi di finale, e dopo il match vinto con il connazionale Miomir Kecmanovic ha risposto alle domande sulle similitudini tra il suo gioco e quello di Jannik Sinner. L’azzurro ha dichiarato di essersi ispirato a Djokovic, punto di riferimento un po’ per tutti i top player.