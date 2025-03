Tennis, Djokovic eliminato al primo turno a Indian Wells

Roma, 9 mar. (askanews) – Un’altra, cocente eliminazione per Novak Djokovic al debutto dell’Atp 1000 di Indian Wells. L’ex numero uno del mondo è stato battuto 6-1 3-6 6-1 dall’olandese Botic van de Zandschulp in due ore. Per il serbo è la seconda eliminazione al debutto in un torneo nel 2025, dopo quella di Doha per mano di Matteo Berrettini. Il 24 volte vincitore Slam non perdeva tre match di fila dal 2018, quando fu sconfitto agli ottavi di Melbourne da Chung, a Indian Wells da Taro Daniel e a Miami da Benoit Paire.