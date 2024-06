Tennis, Djokovic giocherà nella squadra serba per le Olimpiadi

Roma, 19 giu. (askanews) – Novak Djokovic giocherà le Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo l’intervento al menisco a seguito dell’infortunio subìto al Roland Garros (con conseguente ritiro dal torneo prima dei quarti di finale), Nole ha rotto gli indugi: ai Giochi Olimpici ci sarà. L’annuncio è arrivato dal Comitato Olimpico serbo, che ha confermato la partecipazione del numero 3 del mondo e anche di Dusan Lajovic, 56° giocatore della classifica.

Ora bisognerà capire se le Olimpiadi saranno il primo torneo giocato da Djokovic post infortunio o se Nole riuscirà a tornare in campo prima: vederlo a Wimbledon (in programma dal 1° luglio) sarebbe una grande sorpresa, ma la porta non è ancora chius