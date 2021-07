Tennis: Djokovic re a Wimbledon per la sesta volta, non basta un grande Berrettini (4)

(Adnkronos) – “Incredibili sensazioni da gestire, anche in questo Novak è più bravo di me”, le prime parole a caldo di Berrettini durante la cerimonia di premiazione. Il tennista romano ha voluto subito rendere omaggio al numero 1 al mondo: “Sta scrivendo la storia di questo sport, merita tutto”, ha detto ancora. Invece, sulla sua prova: “Sono contento della mia finale – ha proseguito- spero che non sarà l’ultima. È stato un onore, bellissima sensazione essere qui. Ringrazio la mia famiglia, il team, gli amici. È stato un lungo cammino, per me non è una fine ma l’inizio di una carriera. Continuiamo a provarci”.