Tennis: Djokovic re a Wimbledon per la sesta volta, non basta un grande Berrettini

Londra, 11 lug. – (Adnkronos) – Non è bastato il cuore e la spinta di tutta l’Italia sportiva a Matteo Berrettini. In una domenica speciale per lo sport italiano, in cui Londra è l’epicentro del mondo fra tennis e calcio, il 25enne romano non è riuscito nell’impresa di essere il primo italiano nella storia ad alzare il trofeo di Wimbledon: nella sua prima finale Slam in carriera il giocatore azzurro, numero 9 del ranking e 7 del seeding, ha ceduto con il punteggio di 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3, in tre ore e 23 minuti, a Novak Djokovic.