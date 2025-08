Tennis, Djokovic rinuncia a Cincinnati, farà solo gli Us Open

Roma, 5 ago. (askanews) – Novak Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Cincinnati. Il serbo, numero sei del ranking mondiale, ha infatti deciso di rinunciare al secondo 1000 dell’estate nordamericana, così come aveva già fatto con il Masters 1000 di Toronto. Una decisione decisamente sorprendente visto che questo forfait porterà il serbo a presentarsi agli US Open senza nemmeno aver disputato una partita da Wimbledon.

L’ultima apparizione ufficiale di Djokovic, infatti, risale proprio alla semifinale dei Championships. In quella occasione il serbo, che sperava di poter conquistare il venticinquesimo Slam della carriera, perse abbastanza nettamente da Jannik Sinner, con il numero uno del mondo che si impose con il punteggio di 6-3 6-3 6-4.