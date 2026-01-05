Tennis, Djokovic salta Adelaide: nessun torneo prima di Melbourne

Roma, 5 gen. (askanews) – Novak Djokovic ha annunciato sui social di non poter partecipare all’Adelaide International, in programma dal 12 gennaio, spiegando di “non essere ancora pronto fisicamente per competere”. “Personalmente è una grande delusione, perché ho ricordi bellissimi della vittoria del titolo lì due anni fa. Ero davvero emozionato di tornare perché mi sembrava davvero di giocare in casa”, ha scritto il serbo.

Djokovic, 38 anni, affronterà così il suo 21° Australian Open senza tornei di preparazione. A Melbourne ha conquistato 10 titoli, più di qualsiasi altro Slam in carriera.

Il forfait arriva a pochi giorni dall’annuncio dell’uscita definitiva del serbo dalla Professional Tennis Players’ Association (Ptpa), organizzazione da lui co-fondata cinque anni fa. “Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di ritirarmi completamente dalla Ptpa”, ha spiegato Djokovic, citando “preoccupazioni persistenti su trasparenza, governance e sul modo in cui la mia voce e la mia immagine sono state rappresentate”.

La Ptpa, coinvolta in una causa antitrust contro i principali organismi del tennis mondiale, ha replicato con una nota facendo riferimento a presunte “narrazioni inaccurate e fuorvianti” sulla governance dell’associazione, senza indicarne la fonte. Il direttore esecutivo Ahmad Nassar non ha rilasciato commenti immediati.

Gli Australian Open scatteranno a Melbourne il 18 gennaio. Il campione in carica del singolare maschile è il numero 2 del mondo Jannik Sinner.