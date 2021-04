Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Novak Dokovic non parteciperà al torneo Master 1000 di Madrid (montepremi di 2.549.105 euro) in programma la prossima settimana. Il n.1 della classifica Atp aveva già messo in dubbio la sua partecipazione dopo la sconfitta contro Karatsev in semifinale nella sua Belgrado. Ora la sua assenza è ufficiale e si aggiunge quella di Roger Federer (n. 8 ranking Atp).