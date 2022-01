Tennis: Djokovic trova alleato in Kyrgios, ‘brutto come stiamo gestendo situazione, è umano’

Melbourne, 7 gen. (Adnkronos) – Novak Djokovic ha trovato un improbabile alleato in mezzo a una tempesta di giocatori che condannano il suo comportamento, si tratta di Nick Kyrgios. I due hanno scambiato diverse battute verbali negli ultimi anni e Kyrgios è stato uno dei primi giocatori a denunciare il comportamento di Djokovic quando ha ospitato il famigerato Adria Tour nel 2020, un evento in cui diversi giocatori, staff e spettatori hanno contratto il covid-19, ma il tennista australiano scrivendo su Twitter, ha implorato gli australiani di “fare meglio”. “Guardate, credo fermamente nell’agire, sono stato vaccinato a causa degli altri e per la salute di mia madre”, ha detto Kyrgios. “Ma il modo in cui stiamo gestendo la situazione di Novak è brutto, davvero brutto. Questi meme, titoli, questo è uno dei nostri grandi campioni ma alla fine è umano. Bisogna fare meglio”.