Tennis, Dubbi su Musetti: potrebbe rinunciare alla Davis

Roma, 12 nov. (askanews) – A Torino, mentre la città si prepara ad accogliere le fasi decisive delle Atp Finals, cresce l’incertezza sulla partecipazione di Musetti. «Musetti sta giocando da otto settimane consecutive, non è solo una questione fisica: sappiamo che Veronica aspetta un bambino, un pensiero in più per Lorenzo…» ha spiegato il ct azzurro Filippo Volandri. Il motivo? Un calendario estenuante: sei partite in sette giorni, la finale con Novak Djokovic ad Atene e il trasferimento immediato a Torino. Il capitano azzurro ha già ricevuto la disponibilità di altri giocatori come Lorenzo Sonego e Luca Darderi, e ha definito che la decisione finale sulla presenza di Musetti sarà presa «alla fine delle Finals» d’intesa con lui e il suo team. La rinuncia di Musetti, dopo quella già annunciata di Jannik Sinner, rappresenterebbe un colpo importante per l’Italia nella competizione, ma secondo Volandri «non ci sono drammi: chi fa parte della rosa lo fa con impegno e consapevolezza».