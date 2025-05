Tennis, Errani e Paolini in finale: “Gioia e soddisfazione”

Roma, 16 mag. (askanews) – Con una prestazione quasi impeccabile Sara Errani e Jasmine Paolini staccano il pass per la seconda finale consecutiva agli Internazionali BNL d’Italia (con Jas che diventa la prima italiana dopo 11 anni a centrare entrambe le finali: l’ultima era stata… Sara Errani nel 2014). In semifinale le campionesse in carica di Roma, terze favorite del seeding, hanno battuto per 64 64, in un’ora e 22 minuti di partita, Mirra Andreeva e Diana Shnaider, seste teste di serie, nella sfida remake della finale per l’oro olimpico ai Giochi di Parigi 2024 vinta dalle azzurre. Entrambe le coppie hanno messo a referto 18 vincenti ma le russe hanno commesso ben 34 gratuiti, Sara e Jas solo 25.

“C’é davvero tanta gioia e soddisfazione – le parole a caldo di Errani -. E’ stata una partita davvero tosta ma siamo state tutte e due molto solide, direi tatticamente perfette”. “E’ sempre difficile giocare contro di loro perché sono davvero due ottime singolariste”, aggiunge Paolini, che a Roma sarà in campo in entrambe le finali. “Jas è fortissima, sta facendo una settimana pazzesca – sottolinea Sara – devo solo ringraziarla perché sta facendo uno sforzo enorme a giocare sia singolo che doppio”. Poi gli auguri ai ragazzi: “Un grosso in bocca a lupo a ‘Muso’ e Jannik: sogniamo una finale tutta italiana”, dice Jas. “Forza Lori e Jannik”, le fa eco Sara: “Che bello essere italiani”.