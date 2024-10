Tennis, Errani-Paolini trionfano anche a Pechino

Roma, 6 ott. (askanews) – Ancora un successo di Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno vinto il torneo di doppio al China Open, il WTA 1000 di Pechino sul duro (montepremi 8.955.610 dollari). Le azzurre hanno battuto in finale Hao-Chin Chan/Veronika Kudermetova, campionesse quest’anno a Stoccarda e finaliste a Bad Homburg e Berlino, 6-4, 6-4 in poco più di 1h30′ di gioco. Per le due azzurre si tratta della quinta finale di questo 2024, che le ha viste anche conquistare uno storico oro olimpico ai Giochi di Parigi, 3° titolo stagionale dopo Linz e Roma. Con questa finale, inoltre, Paolini ed Errani staccano aritmeticamente il pass per le WTA Finals che si disputeranno a novembre a Riad, in Arabia Saudita.