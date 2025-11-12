Tennis, Felix Auger-Aliassime batte Shelton alle Atp Finals

Roma, 12 nov. (askanews) – Felix Auger-Aliassime batte in rimonta Ben Shelton. Il canadese sconfigge l’americano 4-6, 7-6, 7-5 dopo due ore e 25 minuti di gioco e vince la sua prima partita alle Atp Finals 2025. Il primo set è stato molto equilibrato: Shelton ha strappato la battuta ad Auger-Aliassime nel quarto game, ma ha subito il controbreak quando è andato a servire sul 5-3. Decisivo il servizio strappato dall’americano nel decimo game. Nel secondo parziale, invece, Auger-Aliassime ha annullato una palla break e ha vinto il set al tiebreak per 9-7. Inevitabile il terzo set, in cui Auger-Aliassime è stato perfetto al servizio, mentre Shelton ha dovuto annullare due palle break. Con questo risultato, Jannik Sinner (nel gruppo Borg insieme ad Auger-Aliassime e Shelton) qualora dovesse battere Zverev questa sera (con qualsiasi risultato) avrà la certezza di qualificarsi per le semifinali, indipendentemente dai match di venerdì.