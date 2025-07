Tennis, Ferrara torna ad essere il preparatore di Sinner

Roma, 23 lug. (askanews) – Umberto Ferrara torna ad essere il preparatore atletico di Jannik Sinner a partire dagli allenamenti che riprendono domani a Montecarlo. Non ci sarà, invece, il ritorno di Giacomo Naldi, il fisioterapista coinvolto nella contaminazione involontaria del giocatore che aveva portato a tre mesi di sospensione. La decisione è stata presa in accordo con il team di gestione di Jannik, nell’ambito dei preparativi in corso per i prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e lo Us Open. Ferrara resta una delle figure più rispettate e conosciute nel panorama del tennis italiano, grazie alla sua lunga esperienza come preparatore atletico di alto livello e con una formazione da farmacista. Nel 2022 era entrato nel team di Jannik Sinner per uscirne a settembre dello scorso anno. Grazie a programmi di preparazione mirati e ad un lavoro costante sulla prevenzione degli infortuni, Ferrara aveva contribuito a rafforzare la struttura fisica di Sinner, rendendolo uno dei giocatori più solidi e resistenti del tour, poi il caso Clostebol a metà della scorsa stagione aveva inevitabilmente portato alla separazione delle strade. “Umberto ha avuto un ruolo importante nello sviluppo di Jannik fino ad oggi, e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alla performance ai massimi livelli”, si legge nel comunicato con cui Sinner ha diffuso la notizia. Dopo l’esperienza con Jannik, Ferrara aveva continuato il suo percorso nel tennis professionistico affiancando Matteo Berrettini.