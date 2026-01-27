Tennis, Ferrero sceglie il golf: sarà mental coach di Ángel Ayora

Roma, 27 gen. (askanews) – Juan Carlos Ferrero cambia sport ma non missione. L’ex campione spagnolo, vincitore del Roland Garros 2003 ed ex numero uno del ranking Atp, ha annunciato il suo ingresso nel mondo del golf come mental coach del connazionale Ángel Ayora, giovane talento in crescita nel panorama internazionale.

La scelta arriva dopo la conclusione della lunga e vincente collaborazione con Carlos Alcaraz, durata oltre sette anni e culminata con titoli Slam e la vetta del tennis mondiale. Ferrero lavorerà ora sull’aspetto mentale della performance di Ayora, affiancando l’allenatore Juan Ochoa e lo staff del giocatore.

Un passaggio solo apparente tra sport diversi: tennis e golf condividono infatti una forte componente individuale e psicologica, dove gestione della pressione, concentrazione e lucidità fanno la differenza. Ferrero metterà a disposizione la sua esperienza maturata ai massimi livelli, aiutando Ayora nel percorso di crescita e consolidamento sul circuito.

L’ex tennista ha comunque chiarito che non si tratta di un addio definitivo al tennis: continuerà a seguire da vicino la sua academy e il movimento, mantenendo un ruolo attivo nel mondo che lo ha reso protagonista. Questa nuova avventura rappresenta piuttosto una sfida diversa, all’insegna della competenza mentale applicata allo sport d’élite.