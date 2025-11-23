Tennis, finale Coppa Davis: Berrettini batte Carreno Busta

Roma, 23 nov. (askanews) – Matteo Berrettini firma il primo punto dell’Italia nella finale di Coppa Davis superando Pablo Carreño Busta con un convincente 6-3 6-4 in 1h19′ di gioco. Una prova solida, costruita sulla battuta e su una gestione lucida dei momenti chiave, nonostante qualche protesta dello spagnolo per i rumori del pubblico in un frangente delicato del match.

L’azzurro parte forte: prime vincenti, ace e un ritmo che mette subito pressione a Carreño, costretto spesso a rincorrere. Il primo set si sblocca nel settimo game, quando Berrettini piazza tre palle break consecutive e chiude alla terza andando poi a servire senza esitazioni per il 6-3.

Nel secondo parziale domina ancora il servizio dell’italiano, che concede poco e varia bene le soluzioni. Sul 4-4 arriva il momento decisivo: Berrettini risponde profondo, si porta 0-40 e sfrutta la seconda chance grazie a un errore dello spagnolo. Nel game successivo non trema: tiene a zero e chiude il match, ignorando anche le proteste di Carreño sui rumori in campo. Per l’Italia è un avvio perfetto: 1-0 nella serie, con Berrettini protagonista e il pubblico di Bologna in festa. Ora Cobolli-Munar il secondo singolare.