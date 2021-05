Tennis: Fit, ‘su pubblico agli Internazionali attendiamo comunicazioni ufficiali’

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “In attesa che le vengano ufficialmente comunicate le modalità con le quali sarà possibile far accedere al Foro Italico un numero limitato di spettatori in occasione degli imminenti Internazionali Bnl d’Italia 2021, la Federazione Italiana Tennis si vede costretta a sottolineare l’arbitrarietà con la quale alcuni media stanno da qualche giorno facendo circolare anticipazioni sull’argomento”. Lo spiega la Federtennis in una nota ufficiale.