Tennis, Fognini, genio, sregolatezza e vittorie impossibili

Roma, 9 lug. (askanews) – “È difficile dire cosa farò. Voglio godermi l’estate con la famiglia, è quello che più desidero. Vedremo quello che verrà. Sono felice, ho vissuto dei momenti indescrivibili. Il tennis mi ha dato tutto, è bello uscire così.” E’ l’addio al tennis di uno dei personaggi più amati dal tennis italiano. Fabio Fognini, nato a Sanremo il 24 maggio 1987, noto per il suo talento cristallino e un carattere spesso imprevedibile in campo. Dotato di una grande sensibilità di tocco, un rovescio eccellente e un’ottima mobilità, è capace di colpi geniali e soluzioni imprevedibili, che lo rendono un avversario temibile su tutte le superfici, sebbene la terra battuta sia la sua preferita. Un mix di genio e sregolatezza. andando contro la tendenza moderna del tennis basato sulla pura potenza. Tuttavia, il suo carattere emotivo e a volte sopra le righe ha spesso influenzato le sue prestazioni. Fognini è noto per i “Fognini moments”, ovvero esplosioni di frustrazione o comportamenti che possono portarlo a perdere la concentrazione. Fognini ha raggiunto la sua migliore classifica in singolare al numero 9 del mondo (15 luglio 2019) e al numero 7 in doppio (20 luglio 2015). Tra le sue vittorie più significative il Monte-Carlo Masters 2019: Il suo titolo più prestigioso in singolare, un Masters 1000, che lo ha proiettato nella top 10 mondiale; l’Australian Open 2015 (doppio): In coppia con Simone Bolelli, ha conquistato il titolo di doppio, diventando la prima coppia italiana a vincere un Grande Slam maschile nell’era Open su una superficie diversa dalla terra rossa. Fognini ha vinto 9 titoli ATP in singolare, prevalentemente su terra battuta, tra cui Stoccarda e Amburgo (2013), Viña del Mar (2014), Umago (2016), Gstaad (2017), San Paolo, Bastad e Los Cabos (2018). Ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros (2011) e agli US Open (2015). Fabio Fognini è sposato con un’altra icona del tennis italiano, Flavia Pennetta, vincitrice degli US Open 2015. I due si sono uniti in matrimonio l’11 giugno 2016 a Ostuni, in Puglia, terra natale di Flavia. La loro unione è stata un evento molto seguito nel mondo dello sport e non solo. La coppia ha tre figli: Federico (nato nel 2017), Farah (nata nel 2019) e Flaminia (nata nel 2021). Flavia è spesso descritta da Fabio come la sua “prima consigliera”, un supporto fondamentale anche per la gestione del suo temperamento. In Coppa Davis la sua vittoria più iconica su Andy Murray a Napoli (2014): Una delle sue prestazioni più memorabili, dove ha battuto il campione scozzese Andy Murray in un match cruciale, contribuendo a portare l’Italia in semifinale.