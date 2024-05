Tennis, forfait a Parigi: Sinner ci pensa

Roma, 14 mag. (askanews) – Disco “quasi” rosso per Jannik Sinner al Roland Garros. I medici, lo stato di forma e la classifica sembrano tutti alleati nel non consigliare all’altoatesino la sua presenza a Parigi. L’infortunio all’anca, scrive l’edizione online della Gazzetta dello sport, non sarebbe grave, ma vista la delicatezza dell’articolazione, i medici invitano alla prudenza. Jannik Sinner si sta curando sin da venerdì pomeriggio al J|Medical di Torino, il centro clinico della Juventus che offre agli sportivi equipe e attrezzature di eccellenza. Sinner ci sta pensando. Rischierebbe di arrivare a Parigi con troppo poco allenamento senza essere abbastanza competitivo e col rischio di non essere perfettamente guarito. L’uscita anticipata di Novak Djokovic, poi, permetterebbe anche a Sinner di diventare numero 1 al mondo senza giocare. Un traguardo che raggiungerebbe se Nole non arrivasse in finale al Roland Garros e Medvedev non facesse finale a Roma-vittoria a Parigi