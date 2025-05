Tennis, fuori Bellucci e Fognini al passo d’addio a Roma

Roma, 8 mag. (askanews) – Serata storta per gli italiani agli Internazionali di Tennis di Roma. Eliminati Fognini e Bellucci. Il Foro Italico saluta il ligure che all’ultima apparizione a Roma, viene battuto 6-2, 6-3 dal britannico Fearnley al 1° turno degli Internazionali. Il pubblico si alza in piedi per tributare l’omaggio al campione di Monte-Carlo 2019. Fearnley affronterà al 2° turno Matteo Berrettini. Mattia Bellucci ha ceduto piuttosto nettamente allo spagnolo Pedro Martinez, che si è imposto con i parziali di 6-4, 6-2

“Grazie Roma prima di tutto, è stato un bellissimo viaggio. Penso che non c’era altro torneo per poter dire basta qui. Non mi sono ancora ritirato, giocherò ancora fino a fine anno epoi deciderò con calma” ha detto Fabio Fognini dopo esser stato eliminato agli Internazionali. Per l’italiano è la sua ultima partecipazione a Roma e il torneo ha voluto omaggiarlo con un video emozionale alla fine dell’incontro accompagnato dagli applausi del pubblico. “Della mia decisione ne parlerò con la mia famiglia, abbiamo dei bimbi e come tutti c’è un inizio e una fine. Ora un po’ di spazio va là, alla famiglia”, ha aggiunto. Parlando delle ferite aperte in carriera c’è quella di non aver mai vinto la Coppa Davis. “Sarà sempre una ferita aperta non averla vinta – ha raccontato -. Per me quella coppa è stata tutto, é chiaro poi che sono felice che i miei amici e colleghi l’abbiano vinta”.