Tennis, IBI2026: già venduti oltre 2.000 biglietti per finale 2026

Roma, 30 mag. (askanews) – Dopo l’edizione da record appena conclusa, i tifosi si stanno già preparando per riempire il Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia 2026. In appena tre giorni e mezzo di vendita libera dei biglietti, scattata a mezzogiorno del 26 maggio, quasi un quarto dei biglietti disponibili sul Centrale per le finali 2026, previste per domenica 17 maggio, è già stato venduto.

I dati aggiornati al 29 maggio 2025, infatti, rivelano che sono già stati acquistati 2.047 tagliandi su un totale di 8.347, al netto degli abbonamenti, dei posti riservati agli sponsor e alla corporate hospitality, alle tribune giocatori, ai posti per le autorità e la stampa.

Il trionfo di Jasmine Paolini in singolare e in doppio con Sara Errani, la finale di Jannik Sinner, le magie di Lorenzo Musetti hanno alimentato la passione dei tifosi per quella che è la grande festa del popolo del tennis in Italia. Lo dimostrano i 393.051 paganti dell’ultima edizione, record assoluto nella storia del torneo. Se il buongiorno si vede dal mattino, l’obiettivo delle 400 mila presenze per il 2026 appare più vicino.

Lunedì 26 maggio alle ore 12.00 è iniziata la vendita libera ed è partita la prelazione per l’acquisto degli abbonamenti dell’edizione 26 agli abbonati 25 (periodo di validità della prelazione dal 26 maggio al 31 agosto).

Di seguito il link per acquistare i biglietti : https://ticketing.internazionalibnlditalia.com/