Tennis, il Milan celebra Nole e Sinner:”Ci avete reso orgogliosi”

Roma, 15 nov. (askanews) – Novak Djokovic e Jannik Sinner eroi rossoneri. Li celebra così il Milan ricordando che entrambi sono tifosi della formazione allenata da Pioli. I due protagonisti del match di ieri sera delle Finals dell’tp Tour sono stati celebrati su X dalla società rosonera. “@janniksin and @DjokerNole, you’ve made the Rossoneri family proud. Grazie ragazzi!”. Avete reso orgogliosa la famiglia rossonera, ragazzi, è il contenuto del post”. Entrambi erano già stati in visita a Milanello. Sinner il 9 dicembre del 2021, con tanto di maglia numero 10 e incontro a cui erano seguite queste parole: “È stato un onore conoscere la squadra per cui tifi da sempre, vedere come si allenano è un’emozione fantastica. Sempre forza Milan e in bocca al lupo a tutta la squadra”. Djokovic invece era stato accolto nel centro sportivo rossonero nel 2011, quando gli venne regalata una maglia personalizzata col numero 1, riferito ovviamente al ranking Atp. “Ho avuto l’opportunità di visitare la squadra dei miei sogni, la migliore squadra del mondo – aveva detto Nole -. A Dubai facemmo un patto: ai rossoneri lo scudetto, a me Wimbledon e in effetti è andata così. Se il Milan vince la Champions e io il Roland Garros, il prossimo anno festeggiamo insieme a Milano”.