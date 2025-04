Tennis, impresa Arnaldi: batte Djokovic, è al terzo turno a Madrid

Roma, 26 apr. (askanews) – Matteo Arnaldi si regala una vittoria memorabile contro il 24 volte campione Slam, Novak Djokovic, nel primo confronto in assoluto tra i due. L’azzurro si è imposto per 6-3 6-4, centrando i sedicesimi del Masters 1000 di Madrid dove sfiderà il bosniaco Dzumhur. Per Djokovic è un’altra sconfitta bruciante all’esordio, dopo il ko contro Tabilo a Monte Carlo. Ecco le parole di Arnaldi a fine match: “È un sogno che si avvera, Djokovic è sempre stato il mio idolo e per me era già un sogno poterlo affrontare, mi ero allenato con lui soltanto una volta. Poi è arrivata la vittoria, quindi meglio ancora! So che al momento non è al meglio, ma ho dovuto giocare il mio miglior tennis per vincere. Non so nemmeno cosa dire. All’inizio ho cercato solo di non farmela sotto! Non sai nulla di come andrà. Ho cercato di farlo scambiare un po’, poi una volta a partita inoltrata ti senti meglio e ti calmi. Sono contento di aver preso il break subito, perchè sapevo che avrei perso il servizio anche io, ma almeno siamo rimasti in parità. Lo vedo giocare da quando avevo 9-10 anni. Cerco sempre di giocare come lui. È andato tutto perfettamente, è incredibile essere qui”.