Tennis, impresa Paolini che batte Gauff: semifinale a Cincinnati

Roma, 16 ago. (askanews) – Jasmine Paolini batte per la terza volta di fila Coco Gauff, numero due al mondo, e al termine di una partita tutta in rimonta (2-6 6-4 6-3 il punteggio in poco più di 2 ore) vola in semifinale al Wta 1000 di Cincinnati. Una prestazione straordinaria per l’azzurra, testa di serie numero 7: dopo un primo set dove l’americana ha dominato, Jasmine è riuscita ancora una volta a trovare la chiave per mettere in difficoltà Coco, che ha iniziato a commettere errori su errori, molti dei quali provocati da Paolini.

Per Paolini ora c’è un vero e proprio tour de force. Oggi l’azzurra giocherà (nella notte italiana) la semifinale in doppio con la Errani (contro Guo/Panova), domenica la semifinale e in caso di vittoria la finale di doppio, lunedì l’eventuale finale in singolare. Se c’è una che può fare tutto questo, è proprio Jasmine.