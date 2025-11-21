Tennis, Italia-Belgio 1-0: Berrettini batte Collignon

Roma, 21 nov. (askanews) – L’Italia conquista il primo singolare grazie a Matteo Berrettini. Il romano supera il belga Raphael Collignon, n. 86 al mondo, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 29 minuti.Un match di grande consistenza di Berrettini, dominante nel primo set e bravo a gestire i momenti di difficoltà nel secondo parziale. L’avvio è solido per Matteo che conquista il break in apertura e lo conserva fino in fondo nel set. Anche nel secondo set conquista subito il break e sfiora anche il 3-0, ma Collignon rientra in partita. Il primo (e unico) momento di difficoltà dell’azzurro, superato brillantemente con un finale in crescendo. Ora in campo il secondo incontro tra Cobolli e Bergs. Chi vince tra Italia e Belgio affronterà in finale, in programma domenica alle ore 15, la vincente di Spagna-Germania (che giocheranno domani alle ore 12).