Tennis, Jasmine Paolini ai 16esimi del Roland Garros

Roma, 28 mag. (askanews) – Missione compiuta per Jasmine Paolini. La n.4 del mondo ha timbrato il cartellino e sconfitto nel secondo turno del Roland Garros 2025 l’australiana Ajla Tomljanovic (n.71 del ranking) col punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Non è stata una Paolini perfetta quella vista sul campo Philippe-Chatrier col tetto chiuso per via della pioggia. La nota lieta per Jasmine è di aver alzato il livello quando contava e da questo punto di vista la toscana c’è riuscita. Qualificazione al terzo turno, dunque, dove affronterà la vincente tra la russa Potapova e l’ucraina Starodubtseva.