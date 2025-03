Tennis, Jasmine Paolini in semifinale a Miami

Roma, 26 mar. (askanews) – Jasmine Paolini continua a riscrivere la storia del tennis italiano: la toscana diventa infatti la prima tennista italiana a centrare la semifinale al Miami Open. La 29enne di Bagni di Lucca, n.7 del ranking e 6 del seeding, ha sconfitto la polacca Magda Linette, n.34 WTA, che negli ottavi aveva eliminato a sorpresa la statunitense Coco Gauff, n.3 del ranking e del seeding. 6-3, 6-2 i parziali per Jasmine, che in semifinale attende la numero uno al mondo Sabalenka.

“E’ stato difficile, abbiamo dovuto aspettare tante ore negli spogliatoi prima di poter scendere in campo – le parole a caldo dell’azzurra -. L’attesa è stata lunga. Comunque sono molto contenta per questa vittoria: l’ultima volta che l’avevo affrontata, a Pechino, ci avevo perso male. Lei gioca molto bene e spinge tanto: sono molto soddisfatta per come ho gestito la partita. Durante l’attesa mi sono confrontata con il mio team, ho mangiato qualcosa, ho scherzato un po’ con loro: insomma ho cercato di stemperare la tensione. Cosa dovrebbero dire i tifosi americani in semifinale per incitarmi? Forza Jasmine!”.