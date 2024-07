Tennis, Kate Middleton domani alla finale maschile di Wimbledon

Roma, 13 lug. (askanews) – Kate Middleton, la Principessa del Galles, assisterà domani alla finale maschile di Wimbledon, a Londra, nonostante la malattia e le numerose indiscrezioni attorno alla sua ripresa. L’annuncio è ufficiale: arriva direttamento dall’ufficio di Kensington Palace. “La Principessa di Galles, patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, assisterà alla finale del singolare maschile dei Championships di Wimbledon domenica 14 luglio”, ha dichiarato il palazzo in un comunicato stampa che ha già fatto il giro del mondo in pochi minuti.