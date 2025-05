Tennis, la vittoria di Errani e Paolini: “Due settimane pazzesche”

Roma, 18 mag. (askanews) – Sara Errani e Jasmine Paolini un anno dopo. Le azzurre ancora una volta campionesse agli Internazionali d’Italia a Roma. “Due settimane pazzesche” dicono all’unisono. “Il tennis – dice Sara Errani alla premiazione – mi ha dato dei momenti incredibili. Sono state due settimane pazzesce. Devo ringraziare il nostro team, che mi fanno divertire tutti i giorni e godere ancor di più in queste giornate. Ho troppa gente da ringraziare. Tra queste c’è sicuramente Jasmine che è una persone incredibile, ti fa divertire e ha fatto qualcosa di straordinario. E’ pazzesco poterle stare vicino. Ringrazio tutto il pubblico, che è stata una cosa indescrivibile. Vedere questo stadio pieno dà sempre i brividi. Ci avete sostenuto tutti giorni. Grazie infinite, spero di vedervi il prossimo anno”. Per Jasmine Paolini “Sono state due settimane indimenticabili. Vincere il trofeo di doppio dopo la giornata incredibile di ieri è pazzesco. Un grazie al nostro team: tutti insieme ci divertiamo veramente un sacco. E’ bellissimo poter condividere questi momenti con loro e con la mia famiglia. Un grazie, come ho detto anche ieri, agli organizzatori di questo torneo. Sono veramente contenta. Un grazie al pubblico: siete speciali! Grazie per essere venuti qui e… un grande in bocca a lupo a Jannik!”.