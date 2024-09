Tennis, Laver Cup, Borg: abbiamo buone possibilità di vincere

Roma, 20 set. (askanews) – “Guardate che squadra. Come faccio a perdere quest’anno?”: Björn Borg si presenta in conferenza stampa, alla Uber Arena di Berlino, guardando i suoi “ragazzi” che rappresentano il Team Europe alla Laver Cup: Alcaraz, Dimitrov, Medvedev, Ruud, Tsitsipas, Zverev. In prima fila le due ‘riserve’, il nostro Flavio Cobolli e il tedesco Struff. Tutto pronto alla Uber Arena per la manifestazione che vede di fronte sul campo indoor di Berlino, il team Europe e il Team World. “L’atmosfera è pazzesca – prosegue Borg, con un pizzico di commozione, visto che per lui è l’ultimo anno da capitano della squadra – vedremo del buon tennis e degli ottimi match. Ne sono sicuro. I miei giocatori sono ottimi, abbiamo buone possibilità di vincere”.

Ribatte John McEnroe, capitano del Team World. “Questo è il mio ultimo anno da capitano; sarebbe fantastico andarsene in grande stile”. “Abbiamo un grande gruppo. L’atmosfera è emozionante, lo sarà ancora di più da domani. Siamo pronti a dare il massimo”. Adx