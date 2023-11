Tennis, l’Italia femminile in semifinale della BJK cup

Roma, 9 nov. (askanews) – Dopo nove anni (2014) l’Italia torna in semifinale. Grazie al successo per 2-0 sulla Germania nella seconda sfida del rond robin del Gruppo D alle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals che si stanno disputando sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia. In semifinale – sabato, a partire dalle ore 10 – le azzurre affronteranno la squadra vincente del Gruppo B (una tra Australia, Kazakhstan e Slovenia).

Nel primo singolare Martina Trevisan, n.43 WTA, ha battuto 76(6) 61, in due ore e minuti di partita, Eva Lys, n.130 del ranking, dopo aver annullato alla sua avversaria un set-point nel tie-break del primo parziale. Quindi Jasmine Paolini, n.30 WTA, ha completato l’opera superando 63 62, in un’ora e minuti di gioco, Anna-Lena Friedsam, n.115 del ranking, in un match mai in discussione.