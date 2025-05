Tennis, Matteo Berrettini salterà il Roland Garros

Roma, 22 mag. (askanews) – Matteo Berrettini salterà il Roland Garros 2025. Il 29enne romano, attuale n.28 del ranking, in lacrime dopo il ritiro contro Casper Ruud agli Internazionali BNL d’Italia dieci giorni fa, è dunque nuovamente costretto a rinunciare allo Slam parigino che ha giocato per l’ultima volta nel 2021. In quell’occasione aveva raggiunto per la prima volta la seconda settimana, fermato solo da Novak Djokovic, con più di qualche rimpianto, nei quarti di finale. Nelle precedenti partecipazioni Matteo era stato sconfitto due volte al terzo turno (2018 e 2020) e una al secondo (2019).

Berrettini si era infortunato nel corso del secondo set del match di secondo turno alla Caja Magica di Madrid contro lo statunitense Giron: portato comunque a termine vittoriosamente quell’incontro, si era poi dovuto ritirare nel turno successivo contro il britannico Draper dopo aver perso il primo set.

Tornato a giocare al Foro Italico dopo tre anni d’assenza, Matteo aveva battuto il britannico Fearnley ma poi nel turno successivo si era dovuto nuovamente ritirare all’inizio del secondo set contro Ruud.

Non è la prima volta che l’azzurro ha a che fare con un infortunio del genere: gli era già accaduto all’Australian Open e alle Nitto ATP Finals nel 2021 e ancora a Monte-Carlo nel 2023.